25 anni per Brian Bayeye: tanti auguri all’esterno del Torino

Nato a Parigi, in Francia, il 30 giugno 2000, Brian Bayeye cresce calcisticamente nelle giovanili del Troyes, esordendo con i professionisti nella seconda squadra. Poi l'approdo in Italia, al Catanzaro, il prestito al Carpi e il rientro in Calabria. Nell'estate del 2022 arriva al Torino, che, dopo una stagione non troppo produttiva - salvo per il grande assist per Adopo che ha permesso ai granata di battere il Milan a San Siro e superare il turno in Coppa Italia -, lo gira in prestito all'Ascoli. Dopo il mancato riscatto da parte dei marchigiani, Bayeye torna in granata. La prima parte della stagione 2024/25 termina senza presenze per il calciatore della Nazionale congolese, che passa quindi in prestito al Radnički Niš, in Serbia. Ad oggi Brian Bayeye è un giocatore granata, con un contratto in scadenza nel 2026.