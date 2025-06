8 giugno 1958, la prima volta non si scorda mai: Lido Vieri esordisce in granata

Uno di trecentocinquantasette. Alle 21:30 di sessantasette anni fa esordiva con la maglia granata uno dei giocatori rimasti negli annali del club del capoluogo piemontese: Lido Vieri. Arrivato al Torino a soli quindici anni, dopo tre stagioni passate nelle giovanili, un anno in prestito al Vigevano è quel che gli serve per acquisire esperienza. Proprio di ritorno dall'avventura nel pavese, Lido Vieri è pronto per indossare la maglia granata insieme ai grandi: l'8 giugno 1958, in una sfida tra Torino (all'epoca con lo sponsor Talmone) e Biellese, gironi di Coppa Italia, per la prima volta può pronunciare le parole "Lido, uno, grazie" al sentir del suo cognome dal direttore di gara Mario Butti. Una sfida consacratrice (terminata poi 1-1), per lui che in granata avrebbe passerà undici stagioni, condite da 357 presenze che ne fanno tuttora il quinto giocatore nella storia per gare disputate con la maglia granata, dietro ai soli Giorgio Ferrini, Paolo Pulici, Renato Zaccarelli e Claudio Sala. Un solo trofeo con il Torino, proprio la Coppa Italia, nel '68. Al termine della stagione successiva si trasferirà all'Inter, salvo poi chiudere la carriera alla Pistoiese. Sessantatré anni fa il suo esordio, oggi ancora nella leggenda: un giorno speciale per il portiere con più presenze nei referti granata, Lido Vieri.