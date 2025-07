Alberto Carelli compie 81 anni: nella memoria quel derby con la 7 di Meroni

Alberto Carelli compie 81 anni. Nato il 26 luglio 1944 in provincia di Milano, l'ex attaccante granata cresce nelle giovanili del Fanfulla, con cui diventa professionista e disputa tre stagioni in Serie B. L'approdo al Toro arriva nel 1964 così come l'esordio in Serie A. Carelli in granata fatica a trovare spazio, non riesce subito a imporsi tra i titolari ma poi trova la propria dimensione restando complessivamente sei anni al Toro. La memoria non è solo numeri, ma anche momenti. Uno è rimasto inciso su tutti. Il 22 ottobre 1967, a una settimana dalla tragica morte della farfalla Gigi Meroni, Carelli indossa la maglia numero 7 del compagno scomparso per il derby contro la Juventus. In quella stracittadina il cuore granata è a pezzi per Meroni, ma spinge il Toro a una prestazione storica: il 4-0 rifilato ai bianconeri è un atto d'onore ed è simbolico che a segnare l'ultimo gol sia stato proprio Carelli con quel numero 7 addosso. L'attaccante festeggerà anche nella stagione 1967-1968 la Coppa Italia. Dopo l'addio ai granata Carelli passa al Varese, al Mantova, all'Atalanta e infine al Parma, sempre in Serie A. Conclude la carriera calcistica all'Albese, tra Serie C e Serie D.