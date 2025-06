Rolando Mandragora spegne 28 candeline: tanti auguri all’ex centrocampista granata

Nato a Napoli il 29 giugno 1997, Mandragora cresce calcisticamente nelle giovanili del Genoa, squadra con cui trova l'esordio in Serie A nel 2014 all'età di 17 anni. Con un anno in prestito al Pescara attira le attenzioni della Juventus, che lo ingaggia nell'inverno del 2016. Passerà ai bianconeri a fine stagione, ma sarà subito girato in prestito al Crotone. Alla Juventus non c'è spazio e viene quindi acquistato dall'Udinese nel 2018. Dopo due stagioni e mezza in Friuli, la strada di Mandragora si incrocia con il Torino: a febbraio 2021, i granata chiudono per il prestito del centrocampista. Si tratta di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro al raggiungimento di determinate condizioni (salvezza e 20 presenze da titolare nella stagione 2021-2022) tramutabile in diritto a 16 milioni di euro se esercitato a giugno 2021 o 14 a giugno 2022. In un anno e mezzo al Toro, Mandragora trova spazio e centralità. Chiude la parentesi granata con 38 presenze e 3 gol all'attivo. Al termine della stagione 2021-2022, in granata non vengono raggiunte le condizioni dell'obbligo e spetta quindi al club scegliere se procedere con il diritto. Così non è. Mandragora fa quindi rientro alla base per poi essere ceduto a luglio 2022 alla Fiorentina a titolo definitivo, squadra in cui milita attualmente.