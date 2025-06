Tanti auguri a Leo Junior: la leggenda granata compie 71 anni

Nato a João Pessoa, in Brasile, il 29 giugno 1954, Leovegildo Lins da Gama Junior - meglio conosciuto come Leo Junior - muove i primi passi calcistici nel Flamengo. Proprio con i Rubro-Negro esordisce tra i professionisti e si lega per lungo tempo: dal 1974 al 1984 sarà tra i migliori del club brasiliano. Al termine di un'esperienza decennale, il trasferimento: nel 1984 Leo Junior sbarca in Italia, al Torino, per una cifra intorno ai 2 milioni di dollari. Pur arrivando in granata già trentenne, il laterale brasiliano si mostra come il giocatore di grande qualità che è. Junior è uno dei giocatori più talentuosi del momento e, proprio per la sua età, viene soprannominato "papà Júnior". Soprannome dovuto anche al suo carisma che lo fa diventare tra i giocatori più rispettati all'interno dello spogliatoio e della tifoseria. Dopo tre stagioni - 119 presenze condite da 18 reti - Leo Junior lascia il Torino e va al Pescara, dove gioca due stagioni prima di tornare a chiudere la carriera al Flamengo.