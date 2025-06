Tanti auguri a Natalino Fossati che compie 81 anni: un ragazzo del Fila

Oggi, 23 giugno, nel 1994 nasceva Natalino Fossati. Nato a Mandrogne, in provincia di Alessandria, muove i primi passi calcistici proprio con i grigi. A diciotto anni, poi, il Torino lo nota e decide di prelevarlo per le giovanili. Basta un anno tra i più giovani per capirne il talento, e così, dopo aver esordito al Genoa - in rossoblù Natalino passa una stagione in prestito, giusto il tempo di esordire tra i professionisti e conoscere Gigi Meroni - torna a vestire la maglia granata nel 1964. Dieci le stagioni passate al Torino da Natalino Fossati, per poi passare alla Sampdoria, andare alla Biellese e concludere la carriera con due stagioni all'Alessandria. Da allenatore tante esperienze, fra cui anche una parentesi al Torino sotto la gestione Vidulich, come preparatore nel settore giovanile. Natalino Fossati è ancora oggi estremamente legato ai colori granata. Il terzino sinistro nel Torino è l'ottavo per presenze totali: 336 apparizioni condite da 19 gol. Con la maglia granata ha anche vinto due Coppe Italia: nelle stagioni 1967-68 e 1970-71.