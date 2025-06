Torino, oggi è il compleanno di Emirhan Ilkhan: spegne 21 candeline

Il primo giugno 2004 è nato Emirhan Ilkhan, e ciò significa che oggi il centrocampista del Torino compie dunque 21 anni. Il regista turco è arrivato in granata nel 2022 dopo essere stato prelevato dal Besiktas e ha collezionato 4 presenze prima di essere ceduto in prestito a gennaio 2023 alla Sampdoria. In seguito per lui si aprono le porte per un ritorno nel campionato turco e la stagione 2023/24 la passa all'Istanbul Başakşehir, nuovamente in prestito. Nell'estate 2024 rimane poi al Toro per via di un grave infortunio al ginocchio che gli ha richiesto prima mesi di riposo e poi tanto lavoro per poter tornare a disposizione della squadra.