Torino, tanti auguri ad Izzo: oggi spegne 33 candeline

Ironia della sorte, la sfida tra Monza e Torino si gioca proprio nel giorno del compleanno di Armando Izzo. L'ex difensore granata è nato il 2 marzo 1992 a Napoli. È cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'ARCI Scampia prima e del Napoli poi, ma ha esordito tra i professionisti in prestito alla Triestina, salvo poi passare a titolo definitivo all'Avellino. Dopo due anni passati con i campani e altri quattro con la maglia rossoblù a Genova, nell'estate del 2018 il Torino riesce ad assicurarsi il giocatore per una cifra intorno ai 9 milioni di euro. Con Walter Mazzarri, Izzo diventa pilastro della difesa granata, facendo anche il suo esordio nelle fasi preliminari di Europa League nel luglio 2019. Al Toro il difensore napoletano colleziona, in quattro stagioni, 115 presenze, 9 reti e 1 assist. Nell'estate del 2022 passa in prestito - e viene poi riscattato un anno dopo per una cifra intorno ai 3 milioni di euro - al Monza, squadra dove attualmente milita e con la cui maglia affronterà il Torino nella giornata di oggi, domenica 2 marzo 2025.