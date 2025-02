Verdi: “A Torino hanno speso tanto per avermi ma non sono riuscito ad esprimermi”

Simone Verdi - vecchia conoscenza granata - è arrivato in Serie B al Sassuolo, in prestito dal Como. L'ex attaccante granata - che ha già fatto il suo esordio in neroverde - si è presentato ai canali ufficiali del club. Nell'intervista di presentazione, Verdi ha parlato anche del suo passato, fra cui l'esperienza in granata. Queste le parole dell'attaccante neroverde riguardo al suo periodo passato al Toro: "Torino è stata una parentesi negativa della mia carriera, non sono mai riuscito a esprimermi. Non è mai scattata quella scintilla tra me e i tifosi, la squadra andava male. Io mi assumo le mie colpe perché sicuramente c'erano grandissime aspettative, soprattutto per il prezzo che avevano pagato per potermi comprare, e io non sono riuscito ad esprimermi come avrei potuto".