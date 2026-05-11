Urbano Cairo si è recato nella giornata di oggi a Superga a rendere omaggio al Grande Torino

Eugenio Gammarino
granata (5)

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Nel giorno del 77esimo anniversario della tragedia di Superga, avvenuta il 4 maggio 1949, non è mancata la protesta nei confronti di squadra e soprattutto del presidente Cairo. Sono stati tanti i cori intonati dai tifosi contro il patron del club granata e la società.

Torino FC President Urbano Cairo Visits Superga

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Nel frattempo, il presidente Urbano Cairo ha preferito evitare di incrociarsi con i tifosi e ha scelto di andare oggi, lunedì 11 maggio, a Superga, rendendo omaggio al Grande Torino in forma privata. Sui propri canali social e sul proprio sito web la società ha condiviso delle immagini che ritrae il patron granata da solo davanti alla lapide degli Invincibili.

Torino FC President Urbano Cairo Visits Superga
TURIN, ITALY - MAY 11: Torino FC President Urbano Cairo Visits Superga on May 11, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

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