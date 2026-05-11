Nel giorno del 77esimo anniversario della tragedia di Superga, avvenuta il 4 maggio 1949, non è mancata la protesta nei confronti di squadra e soprattutto del presidente Cairo. Sono stati tanti i cori intonati dai tifosi contro il patron del club granata e la società.

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Nel frattempo, il presidente Urbano Cairo ha preferito evitare di incrociarsi con i tifosi e ha scelto di andare oggi, lunedì 11 maggio, a Superga, rendendo omaggio al Grande Torino in forma privata. Sui propri canali social e sul proprio sito web la società ha condiviso delle immagini che ritrae il patron granata da solo davanti alla lapide degli Invincibili.