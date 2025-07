103 anni fa nasceva Riccardo Carapellese: primo capitano dopo Mazzola

Riccardo Carapellese nacque a Cerignola il 1º luglio 1922. Gli inizi della carriera lo videro associarsi al Torino, dove seguì il percorso nelle giovanili per poi esordire con i liguri dello Spezia. Nel corso della guerra vestì le maglie di Casale e Vigevano, salvo poi passare al Como e al Novara. Nel 1949 legò la sua carriera sportiva al Milan: con i rossoneri giocò tre stagioni segnando 52 gol. Nel corso del periodo a Milano entrò anche nel giro della Nazionale. Dopo la tragedia di Superga il Torino richiamò Riccardo Carapellese, che fece il suo ritorno in granata, sostituendo Valentino Mazzola come capitano, sia al Toro che in Nazionale. Dopo 98 presenze e 28 gol all'ombra della Mole, Carapellese passò ai rivali della Juventus per una stagione, concludendo poi la propria carriera da giocatore tra Genoa e Catania. Dopo il ritiro, Carapellese proseguì nel mondo del calcio diventando allenatore, con una parentesi alla Ternana in cui disputò anche tre gare come calciatore. I suoi ultimi anni furono tragici, segnati dall'Alzheimer e dalla tragica scomparsa della figlia Daniela, a causa dell'eroina. Riccardo Carapellese scomparve il 20 ottobre del 1995, all'età di 73 anni.