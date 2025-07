120 anni dalla nascita di Mario Sperone: portò il Grande Torino allo Scudetto

Mario Sperone nacque a Priocca, in provincia di Cuneo, il 1º luglio 1905. La sua carriera sportiva fu legata indissolubilmente al Torino: dopo le giovanili, Sperone esordì in granata nel 1923, all'età di diciotto anni. Da calciatore, il mediano si legò alla squadra del capoluogo piemontese per nove stagioni, concluse con 138 presenze e la vittoria di due scudetti: nella stagione 1926-27 e nella successiva, ma il primo fu revocato. In questi anni di calcio giocato, riuscì a disputare anche due gare con la Nazionale italiana. Appesi gli scarpini al chiodo, Mario Sperone non riuscì ad abbandonare il mondo del calcio. Ancora legato al Toro, Sperone ricoprì la carica di vice-allenatore prima per Erbstein, poi per Cargnelli e infine per Kuttik. Successivamente, alcune brevi parentesi con Cinzano, Alessandria e Biellese: con i grigi riuscì a vincere il campionato di Serie B-C Alta Italia nel 1945-1946. Tuttavia, il cuore chiamò: nella stagione 1947-1948 si assunse la prima guida tecnica del Grande Torino, che portò alla vittoria dello Scudetto con una stagione strabiliante, 16 punti di distacco sulla seconda e 125 gol segnati in 40 partite. Al Torino ci tornò poi soltanto nel 1951, per il resto la sua carriera fu legata, grazie al suo talento da tecnico, anche ad altre grandi realtà della massima serie italiana, tra cui Lazio e Milan, con una parentesi anche alla guida dell'Italia Under 21. Mario Sperone concluse la sua carriera da allenatore guidando il Palermo prima e nuovamente l'Alessandria in conclusione. Si spense a Torino il 18 febbraio 1975, all'età di 69 anni.