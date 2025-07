Lutto in casa Torino: è morto Ferdinando Bozzi, attaccante in rosa nel 1976

Lo scorso 20 luglio è morto all'età di 68 anni Ferdinando Bozzi, ex calciatore che ha avuto un passato anche nel Torino. Bozzi era nato nel 1957 a Monfalcone, in provincia di Gorizia, ma da giovane si era poi trasferito a Torino e aveva giocato come attaccante nel Toro sia nel settore giovanile che per una breve parentesi in prima squadra. Vantava però il fatto di essere entrato nella rosa della squadra allenata da Gigi Radice che vinse lo Scudetto nel 1976. Dopo la vittoria di quel campionato l'ex attaccante granata si è trasferito al Benevento e ha in seguito vestito anche le casacche di Sambenedettese e Cesena, tra i club più noti. Bozzi è morto nell'RSA Susa che si trova a Mattie, piccolo paese in provincia di Torino nel quale si era trasferito da anni con la famiglia.