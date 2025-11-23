Il 23 novembre del 1908 nasceva Renato Tosatti. Esattamente 117 anni fa veniva al mondo a Genova il giornalista che perse la vita insieme al Grande Torino nella Tragedia di Superga il 4 maggio 1949. Nel 1926, all'età di 18 anni, venne assunto nella redazione de Il Giornale di Genova e successivamente come giornalista sportivo per Il Piccolo di Trieste. Collaboratore de La Gazzetta dello Sport e del Guerin Sportivo, nel 1946 si trasferì a Torino, come inviato sportivo della Gazzetta del Popolo; in quel periodo, con gli pseudonimi "Kid" e "Totò", scrisse per Tuttosport. Nel 1949 morì nella Tragedia di Superga al seguito del Grande Torino. È sepolto vicino a Valentino Mazzola nel cimitero monumentale di Torino.
tor mondo granata 117 anni fa nasceva Renato Tosatti
figurine
117 anni fa nasceva Renato Tosatti
Il 23 novembre del 1908 nasceva Renato Tosatti
© RIPRODUZIONE RISERVATA