117 anni fa nasceva Renato Tosatti

Il 23 novembre del 1908 nasceva Renato Tosatti. Esattamente 117 anni fa veniva al mondo a Genova il giornalista che perse la vita insieme al Grande Torino nella Tragedia di Superga il 4 maggio 1949. Nel 1926, all'età di 18 anni, venne assunto nella redazione de Il Giornale di Genova e successivamente come giornalista sportivo per Il Piccolo di Trieste. Collaboratore de La Gazzetta dello Sport e del Guerin Sportivo, nel 1946 si trasferì a Torino, come inviato sportivo della Gazzetta del Popolo; in quel periodo, con gli pseudonimi "Kid" e "Totò", scrisse per Tuttosport. Nel 1949 morì nella Tragedia di Superga al seguito del Grande Torino. È sepolto vicino a Valentino Mazzola nel cimitero monumentale di Torino.