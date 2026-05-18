Oggi alle ore 12:00, presso il Salone Internazionale del Libro di Torino, alla Sala Lilla (ingresso padiglione 2) si terrà la presentazione del libro "120 motivi (e anni) per tifare Toro" (1797 edizioni, 2026, pp. 212) di Marco Severini, docente universitario dell' Università di Macerata e nuovo rubrichista di Toro News. Dialoga con l'autore Davide Bonsignore, di Toro News.

Nel corso della presentazione ci sarà modo di approfondire le tematiche trattate dal libro, a partire dagli avvenimenti storici che hanno caratterizzato la nascita, la crescita e la vita del Torino come società e come tifoseria. Non mancheranno spunti con il presente, a partire dal ruolo del tifoso granata e arrivando ad alcune curiosità degne di nota contenute nell'opera di Marco Severini.