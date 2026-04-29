Il 12° Memorial Beppe Aghemo è alle porte. Il Torneo dedicato all’ex presidente del Torino Calcio prenderà il via fra due giorni e vedrà affrontarsi le giovanili di diverse squadre italiane. Negli anni il Memorial Aghemo è diventato uno dei tornei di fine stagione più importante nell'ambito del calcio giovanile e ogni anno è un'occasione per seguire da vicino i protagonisti del futuro. In questa 12esima edizione scenderanno in campo under 9, under 11 e under 13. L'appuntamento è venerdì 1 maggio all'impianto di via Gozzano 11 ad Orbassano dalle ore 10.00 fino alle 19.00.

Tra le squadre saranno presenti sicuramente Juventus e Torino, i due club presenti fin dalla prima edizione del 2015, il Monza, che conferma la sua partecipazione. Per omaggiare la promozione in Serie C sarà presente il Bra insieme ad altri club del cuneese come Fossano e Saluzzo. Inoltre, dalla Liguria arriva il Vado e dall'Abruzzo, invece, la Folgore Delfino Curi. Ci saranno, infine, dai dilettanti Pozzomaina e Moncalieri.