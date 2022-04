15 aprile 1992: trent’anni fa il Toro sconfisse il Real Madrid 2-0 in Coppa Uefa

La squadra allenata da Mondonico riuscì a passare le semifinali di Coppa UEFA, approdando in finale contro l'Ajax

15 aprile 1992, una data memorabile per i tifosi granata. La squadra di Emiliano Mondonico trionfò al Delle Alpi per 2-0, battendo il Real Madrid di Butragueno. Accedendo alla finale di Coppa UEFA contro l'Ajax, ove s'infransero i sogni europei granata con un 2-2 all'andata ed un 0-0, molto discusso, al ritorno che, per le regola dei gol in trasferta, vide gli olandesi alzare il trofeo. Quella notte però fu magica per tutto il mondo granata e vide le piazze di Torino riempirsi di tifosi festeggianti dopo una vera e propria impresa.