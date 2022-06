19 giugno 1993: il Torino ventinove anni fa vinse la sua quinta Coppa Italia

Ventinove anni fa, Roma e Torino scendevano in campo allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia. Dopo un deludente nono posto in campionato e con i "fantasmi" della finale di Amsterdam della stagione passata, i ragazzi di Mondonico riuscirono ad alzare al cielo l'ultimo trofeo nazionale della storia del Torino. I granata, dopo il 3-0 ottenuto nella partita dell’andata davanti alle 45 mila persone al Delle Alpi, compirono una vera e propria impresa riuscendo ad avere la meglio sulla Roma.