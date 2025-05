19 maggio 1974: l’ultima partita in granata di Rosario Rampanti

Il 19 maggio 1974 Rosario "Serino" Rampanti giocava la sua ultima partita con la maglia granata. Un nome che per i tifosi del Torino significa storia, appartenenza e passione. Nato a Carbonia, in Sardegna, la sua avventura calcistica si lega indissolubilmente ai colori granata, segnando il suo percorso in tre fasi distinte ma profondamente connesse. Tra il 1969 e il 1974, colleziona 111 presenze e 11 gol, lasciando il segno anche con la vittoria di una Coppa Italia. Gioca la sua ultima partita in granata il 19 maggio 1974 allo Stadio Comunale nella sfida valida per la trentesima e ultima giornata di campionato contro l'Hellas Verona terminata a reti inviolate. Salutato il Torino, Rampanti continua la sua carriera calcistica tra Napoli, Bologna, Brescia e Ferrara, con una parentesi in Australia nell’APIA Leichhardt Tigers, squadra della comunità italiana di Sydney. Nel 1990 torna alla corte granata, stavolta in veste di allenatore della Primavera.