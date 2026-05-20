Il 20 maggio 1982 Sergio Rossi subentrò ad Orfeo Pianelli e rimase alla presidenza del Torino Fc fino al 1986. Il Torino viveva, da un paio di stagioni, una leggera fase calante se paragonata al periodo dal '75 all'80 che lo vide vincere uno scudetto e classificarsi due volte secondo. Pianelli subì un crollo economico che lo costrinse a dimettersi da presidente. La prime stagioni con Rossi alla presidenza furono molto positive tanto che nella stagione 1984-1985 arrivò il famoso secondo posto alle spalle del vittorioso Hellas Verona di Bagnoli. Dopo un quarto e un nono posto, tuttavia, i tifosi granata insorsero contro la sua gestione e il patron granata lasciò con grande amarezza e delusione la presidenza del Torino a Mario Gerbi. Da lì in poi arrivò un periodo buio per il club granata: dapprima la retrocessione dell'89 e poi i burrascosi anni di Borsano, Goveani, Calleri.