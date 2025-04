4 maggio a San Mauro, corteo e lettura dei nomi: il programma e gli ospiti

Il 4 maggio è un giorno molto importante per tutto il mondo granata. Così, in occasione del settantaseiesimo anniversario della tragedia che colpì gli Invincibili del Grande Torino, oltre alla programmazione principale svolta a Torino, alcuni di Toro Club si organizzano creando i propri eventi. È il caso del Toro Club di San Mauro Torinese, che ha organizzato, a partire dalle 20:30, un corteo con partenza da Piazza Mochino, passaggio dal ponte Vittorio Emanuele III (per l'occasione illuminato di granata e con il logo storico del club) e arrivo in Piazza Pagoda. Proprio qui, a partire dalle 21:30, si svolgerà la lettura dei 31 nomi di coloro che sono morti in quel 4 maggio 1949. Alla commemorazione saranno presenti anche il Toro Club Meroni di Milano, Bergamo Granata e i gruppi di Bertolla, Castiglione e Gassino. Presente, come ospite d'onore, Nicoletta Ballarini, nipote di Dino e Aldo.