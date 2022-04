4 Maggio, al teatro Q77 serata speciale con ospite Antonino Asta

Una speciale serata si terrà il 4 maggio al teatro Q77 per celebrare gli Invincibili del Grande Torino

La città di Torino si sta preparando alle celebrazioni per il 4 maggio, data dell'anniversario della tragedia di Superga. Al teatro Q77, sito in corso Brescia 77 a Torino, ci sarà una speciale serata con evento a tema per gli Invincibili granata, proprio il 4 maggio. A quest'evento sarà presente anche un'ospite d'eccezione come Antonino Asta, grande ex calciatore del Toro e oggi allenatore dell'Under 18 granata. La serata comincerà alle ore 19 con un apericena e proseguirà con uno spettacolo alle ore 21 per celebrare la memoria dei calciatori del Grande Torino.