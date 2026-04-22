Questa mattina è stato pubblicato il comunicato ufficiale del Circolo Soci Torino FC 1906, contenente l'invito alla Commemorazione ufficiale del Grande Torino per il settantasettesimo anniversario. La cerimonia, come di consueto, avrà luogo presso il Cimitero Monumentale di Torino, con l'ingresso situato in via Varano 17/A, il 4 maggio alle ore 12:00.

Il programma della cerimonia

Nel corso della celebrazione, Don Gian Luca Carrega darà la benedizione ai sepolcri e vi porrà una corona commemorativa in condivisione tra il Circolo Soci e il Torino. Nel pomeriggio ci si sposterà a Superga per la Santa Messa e per la benedizione alla lapide dei Caduti. All'evento parteciperanno diversi enti e persone facenti parte della comunità granata, come i famigliari dei Caduti, i dirigenti del Torino FC 1906, le autorità della Regione Piemonte e del Comune di Torino, i calciatori granata ed anche ex giocatori del Toro e i responsabili dell'AFC Torino Spa Servizi Cimiteriali.