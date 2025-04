4 maggio, commemorazione ufficiale del Grande Torino al Monumentale: info e orario

Il Circolo Soci Torino FC ha pubblicato la locandina per informare tutti i tifosi granata sull'orario della commemorazione ufficiale in ricordo del Grande Torino che avverrà il prossimo 4 maggio. Come ogni anno quella data sarà dedicata alla memoria dei caduti nella tragedia di Superga e anche questa volta ci sarà la commemorazione presso il Cimitero Monumentale di Torino, in via Varano 17/A. L'inizio dello svolgimento è previsto per le ore 12:00 e anche quest'anno sarà presente Don Riccardo Robella. Il cappellano granata impartirà una benedizione ai sepolcri dove verrà riposta la corona commemorativa in condivisione tra il Circolo Soci e il Torino FC. Nel pomeriggio è previsto poi lo spostamento a Superga per la Ss. Messa in ricordo delle vittime e benedizione sempre di Don Robella anche alla lapide con conseguente lettura dei nomi dei giocatori del Grande Toro e di tutto l'equipaggio dell'aereo.