4 maggio, i ricordi del Grande Torino da parte di Benfica e River Plate

I post celebrativi di due società amiche dei granata come quella portoghese e quella argentina

In questa giornata di grande commemorazione per le vittime di Superga del 4 maggio di 72 anni fa, non sono mancati anche due club come il Benfica e il River Plate nel dimostrare la loro vicinanza al popolo granata. Il Benfica è l'ultima squadra contro cui i giocatori del Grande Torino scesero in campo prima dell'incidente e per questo c'è sempre stato un forte legame con la formazione lusitana.