Le celebrazioni per il 77° anniversario della Tragedia di Superga e le commemorazioni per il Grande Torino terminano, come di consueto, con la Mole Antonelliana che si tinge del colore granata. Il simbolo della città indossa i colori del Torino per sottolineare il legame tra la città e la tifoseria granata in questa ricorrenza. La Mole resterà con sarà tinta di granata per tutta la notte, in memoria degli Invincibili.