Domenica 21 maggio 1978, esattamente 48 anni fa, Giancarlo Camolese fece il suo esordio con la maglia del Torino. Era una partita di Coppa Italia sul declinare della stagione, molti granata erano in Nazionale in vista dell'imminente Campionato Mondiale in Argentina, e al 76' Camolese, allora 17enne, prese il posto di Maurizio Iorio. Era il Torino di Gigi Radice che quella sera si schierò con Terraneo in porta, Battiston, Caporale, Mozzini e Gorin in difesa, Butti, Maritozzi, Barbieri e Mascetti a centrocampo, Iorio e Bucciarelli in attacco. Camolese quell'anno non riuscì invece ad esordire in Serie A, traguardo che purtroppo non raggiunse per tutta la propria carriera da calciatore, militando gli anni successivi in squadre di Serie B e Serie C. Ma la sua avventura granata riprese sotto le vesti da allenatore.

Il percorso di Camolese sulla panchina granata

Dopo qualche anno da vice della Prima Squadra e in seguito a una buona stagione 1999-2000 da tecnico ufficiale della Primavera del Toro, ad ottobre 2000 subentrò all'esonerato Gigi Simoni alla guida del Torino e conquistò la promozione in Serie A. L'anno seguente nella massima categoria ottenne con il Toro la qualificazione in Coppa Intertoto, il torneo che permetteva l'accesso alla Coppa UEFA. Infine, nell'ottobre 2002, a seguito di un inizio di stagione difficile fu esonerato dalla società granata.