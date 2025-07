5 luglio 1901: nasce Julio Libonatti

Il 5 luglio del 1901 nasceva uno dei giocatori più carismatici e forti che abbia mai vestito la maglia del Torino. Stiamo parlando di Julio Libonatti, argentino di origine poichè nato a Rosario, ma granata di adozione. Dal paese dell'Albiceleste all'Italia, un percorso che per l'attaccante si è materializzato nel 1925. Formò con Baloncieri e Rossetti il famoso "trio delle meraviglie". Un Torino vera e propria macchina del gol, che permise alla società granata di vincere due scudetti (uno poi revocato). Uno venne perso contro il Bologna. Nove stagioni in granata, costellate di gol che di fatto gli hanno permesso di diventare il marcatore più prolifico della storia granata, fino a quando quel primato non se lo è preso Pulici.