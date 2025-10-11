Si terrà mercoledì 15 ottobre, in occasione del cinquattotesimo anniversario dalla morte di Gigi Meroni. "Alle ore 11 in Corso Re Umberto fronte civico 46 avverrà la cerimonia in ricordo della Farfalla Granata" si legge nel comunicato. Nel corso dell'evento, organizzato dal Circolo Soci in collaborazione con il Torino FC, impartirà la benedizione Don Riccardo Robella. Parteciperanno Soci del Circolo, ex calciatori granata e alcuni membri in rappresentanza della dirigenza del Torino FC.
58 anni dalla morte di Gigi Meroni: le info sulla commemorazione
Don Riccardo Robella impartirà la benedizione nel corso della cerimonia
