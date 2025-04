6 maggio, “Gli Invincibili”: spettacolo di Teatro da Tavolo al Museo del Grande Torino

Nelle vicinanze di una giornata speciale per tutto il mondo granata come il 4 maggio, la mente va sempre al ricordo degli Invincibili, periti in quel 4 maggio 1949 che è passato alla storia come la tragedia di Superga. In occasione del settantaseiesimo anniversario della tragedia, al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata prende vita uno spettacolo fuori dal comune. "Una serata speciale il 6 maggio per ricordare e commemorare, in prossimità dell’anniversario della tragedia di Superga, la storia del Grande Torino, con lo spettacolo di Teatro da Tavolo “GLI INVINCIBILI - FORZA VECCHIO CUORE GRANATA” prodotto da Teatro e Società, di e con Franco Carapelle, con la collaborazione di Teo Minotti alla chitarra e con le figure in scena di Claudio Montagna" si legge nel comunicato stampa. Lo sviluppo dello spettacolo si basa sul racconto della "leggendaria ascesa della squadra e dei suoi giocatori, proposto in un luogo iconico quale il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata". "Dall’esperienza del Teatro da Tavolo avviata con il regista Claudio Montagna, è nata l’idea di raccontare con questa particolarissima forma di spettacolo la leggenda del Grande Torino - spiega l’autore Franco Carapelle - Davanti a uno schermo compaiono testi e immagini, con due protagonisti. Un signore e un giovane giornalista poco appassionato di sport, e soprattutto al calcio, si ritrovano a dialogare. Prende vita il racconto degli “Invincibili” che offre al giovane un motivo per pensare che le squadre non siano tutte uguali e per comprendere la passione che infiamma il racconto di quelle vittorie e dei suoi straordinari artefici. Il personaggio raccontato più intenso? Valentino Mazzola, il simbolo della squadra, all'epoca, più temuta e rispettata del mondo e rimasta eternamente nella leggenda" si legge nel comunicato. Lo spettacolo si svolge con la particolarissima formula del Teatro da Tavolo: una formula nel quale lo spettacolo intero si basa su un tavolo che funge da palcoscenico. "Una particolarissima forma di teatro che, nell’intimità di piccoli spazi spalanca le soglie dell’immaginazione, ricreando una complicità assoluta tra chi agisce e chi assiste, un legame profondo, che è esperienza condivisa di conoscenza". Così è descritta questa inedita forma di spettacolo, ideata proprio dal regista e attore Claudio Montagna e da Teatro e Società nel corso della pandemia. Lo spettacolo si svolgerà martedì 6 maggio, a partire dalle ore 20, presso il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. A seguire la visita guidata del Museo. L'ingresso ha un costo di 10 euro, con prenotazione obbligatoria a "prenotazione@teatrosocieta.it".