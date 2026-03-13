Rosario "Serino" Rampanti spegne oggi 776 candeline. Un nome che per i tifosi del Torino significa storia, appartenenza e passione. Nato a Carbonia, in Sardegna, la sua avventura calcistica si lega indissolubilmente ai colori granata, segnando il suo percorso in tre fasi distinte ma profondamente connesse. Rampanti muove i primi passi nel vivaio del Toro, dove affina talento e carattere. Il grande salto arriva nel 1968: esordio in prima squadra il 29 settembre contro il Pisa e cinque presenze stagionali arricchite anche da una rete. Dopo una stagione in prestito proprio al club toscano, torna alla base e, tra il 1969 e il 1972, colleziona 111 presenze e 11 gol, lasciando il segno anche con la vittoria di una Coppa Italia. Poi il viaggio continua: Napoli, Bologna, Brescia e Ferrara, con una parentesi in Australia nell’APIA Leichhardt Tigers, squadra della comunità italiana di Sydney. Ma il legame con il Torino non si spezza.
77 anni per Rosario Rampanti: tanti auguri Serino!
Spegne oggi 77 candeline
Nel 1990 torna alla corte granata, stavolta in veste di allenatore della Primavera, che guida per quattro anni portandola a conquistare due titoli nazionali consecutivi (1990-91 e 1991-92). Nel 1994 arriva il passo più grande: la panchina della prima squadra. Conclusa l’esperienza da tecnico, Rampanti si dedica anche alla politica come Assessore allo Sport a Moncalieri. Ma il richiamo del calcio resta forte, e da anni è una delle voci più seguite di Toro News con la sua rubrica "Parola al Mister".
