8 gebbraio 1962: l’incidente che coinvolse Baker e Law

Durante la stagione 1961-62, con il Torino secondo solo all'Inter stabilmente in vetta alla classifica del campionato di Serie A, i giocatori granata Law e Baker fecero penare non poco tifosi e dirigenti del Toro. Tuttavia, l'8 febbraio 1962 entrambi i calciatori furono coinvolti in un'incidente quasi mortale: all’alba l’auto dei due si sfasciò brutalmente in un terribile incidente. Baker ne uscì malridotto, Law se la cavo’ con qualche escoriazione ed un grandissimo spavento. Mentre Baker non giocherà più nel Toro dopo l'incidente, Law rientrerà ancora per qualche partita. Dopo solo un anno tra le fila granata e un possibile trasferimento alla Juve di Giovanni Agnelli sfumato per le proteste dei tifosi, il giocatore tornò a Manchester, sponda United.