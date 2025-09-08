8 settembre 1996: l’esordio di Marco Ferrante

L'8 settembre 1996 Marco Ferrante faceva il suo esordio in maglia granata. Era un Torino appena retrocesso in Serie B, che ospitava il Cesena al Delle Alpi. 1-0 il risultato finale, grazie alla firma di Matjaz Florjancic. Per Marco Ferrante i primi 74 minuti anticipatori di una storia da 125 gol in 254 presenze, che gli hanno permesso di entrare nella storia del club come quinto miglior marcatore di sempre, tra Guglielmo Gabetto (127) e Valentino Mazzola (123).

L’anno della consacrazione in granata è il 1998-1999: 27 reti in serie B, stabilito il record di centri in una sola stagione nella serie cadetta dal dopoguerra (poi battuto da Luca Toni), e Torino trascinato a suon di gol nella massima categoria. Si ripete l’anno seguente insaccando 18 volte. In carriera, prima e dopo la maglia con cui verrà sempre ricordato, ha giocato anche per Napoli, Reggiana, Pisa, Parma, Piacenza, Perugia, Salernitana, Inter, Catania, Bologna, Ascoli, Pescara e Verona, dove ha chiuso la carriera, mettendo a segno l’importantissimo totale di 164 reti. Non ha avuto le stesse fortune in nazionale: una sola presenza con la maglia azzurra, per di più con l’under 21.