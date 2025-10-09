tor mondo granata 9 ottobre 1981, addio a Libonatti: il primo oriundo d’Italia

9 ottobre 1981, addio a Libonatti: il primo oriundo d’Italia

Con Baloncieri e Rossetti formò il “trio delle meraviglie” che portò il Toro al primo scudetto
Redazione Toro News

Il 9 ottobre 1981 muore a Rosario Julio Libonatti. Argentino di origini italiane – tanto da indossare in seguito la maglia della Nazionale azzurra – cominciò nelle giovanili del Rosario Central, per poi passare ai rivali del Newell’s Old Boys, con cui siglò 78 reti in 141 presenze. Nel 1925 arrivò il trasferimento al Torino di Enrico Marone Cinzano, con cui compose, insieme a Baloncieri e Rossetti, il celebre “trio delle meraviglie” che conquistò il primo scudetto del 1928, oltre a quello del 1927 poi revocato. Resterà in granata per nove anni, realizzando 150 reti: miglior marcatore della storia del Torino fino all’avvento di Paolo Pulici, oggi al comando con 172 gol.

