A Galatro (Calabria) il ricordo del Grande Torino con Gino Strippoli

Il Gruppo di Amici e Tifosi del Grande Torino ha organizzato un incontro commemorativo per il 74° anniversario della tragedia di Superga (4 maggio 1949) a Galatro, comune italiano in provincia di Reggio Calabria. Alla commemorazione erano presenti anche Lido Vieri, ex portiere del Torino, dell'Inter e della Nazionale italiana di calcio, Gino Steiner Strippoli, giornalista di Torino su Toro News, Pino Sorbara, sindaco di Galatro, Vincenzo Spataro, comandante della stazione dei carabinieri di Galatro, e Roberto Meduri, parroco di Galatro. La commemorazione si è tenuta sabato 10 giugno a Galatro: dopo la deposizione dei fiori presso il monumento della Villa Comunale, i presenti hanno assistito alla proiezione del film su Valentino Mazzola presso la sala convegni del comune. Alle 18 ha avuto poi luogo la Santa Messa nella chiesa di San Nicola.