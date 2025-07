Abbonamenti Torino, chiusa la prima fase: il dato sui rinnovi è ottimo

La seconda fase di vendita ora mette in palio anche i posti di chi non ha rinnovato, fino al 31 agosto

Da oggi, mercoledì 16 luglio, inizia una nuova fase della campagna, accompagnata dal claim “Sei tutto per me”. Durerà fino al 31 agosto ed è dedicata ai nuovi abbonati, che potevano sottoscrivere la loro tessera già dal 13 giugno, a prezzi scontati. Ora sono disponibili anche i posti non confermati nella prima fase; le tariffe si alzano, ma – precisa il club - con un listino prezzi dedicato che assicurerà comunque un risparmio fino al 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. Da sottolineare che in questa fase non saranno però disponibili le tariffe ridotte Under18 e Donna. Sono invece attivi i mini-abbonamenti da 14 partite (esclusi i big match contro Juventus, Milan, Inter, Napoli e Roma) dedicati a Studenti Universitari Under 30 e minori di 16 anni. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.torinofc.it/abbonamenti/.