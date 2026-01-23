Addio a Giancarlo Cella: l’ex Toro e campione d’Italia con l’Inter aveva 85 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giancarlo Cella, difensore classe 1940 e vincitore di uno scudetto con l'Inter nel 1970/71. "Caje", come era soprannominato, si è spento a Bobbio, suo paese natale, circondato dall'affetto dei suoi cari. Cella arrivò al Toro nell'estate del 1958, anno in cui fece il suo esordio in Serie A, ma giocò soltanto 5 partite nel campionato che portò alla retrocessione dei granata. Dopo una piccola parentesi al Novara, tornò al Toro dove rimase fino al 1964/65. Giocatore d'altri tempi, con scritto sulla carta d'identità difensore ma che in pratica ha ricoperto molti ruoli: mediano, ala, centravanti tattico ed infine libero, senza dimenticare quella partita - datata 5 marzo 1961 - dove, con i guantoni da portiere, parò un rigore al Bari. Duttilità che gli ha permesso di approdare all'Inter e di vincere con gli stessi lo scudetto 1970/71 da assoluto protagonista. Una carriera certamente ricca di successi, e caratterizzata da un unico rimpianto, quell'infortunio rimediato a marzo 1962. Il ginocchio di Cella fa crack, e con esso svanisce la convocazione in Nazionale per i mondiali del 1962. Al termine della sua carriera da giocatore divenne allenatore guidando le giovanili dell'Inter, diventando anche viceallenatore dei nerazzurri prima di allenare Pavia, Carpi, Spal e Suzzara.