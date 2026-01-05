Afriye Acquah, l’ex giocatore granata compie 34 anni

Afriye Acquah spegne oggi 34 candeline. Il mediano ghanese arrivò al Torino per 3,1 milioni di euro nel 2015. Acquah militava nella Sampdoria, ma era in prestito dall'Hoffenheim, che l'aveva acquistato a sua volta dal Palermo. Durante l'esperienza blucerchiata, Acquah ha raccolto dieci presenze e un gol, realizzando delle buone prestazioni da mediano di contenimento, suscitando così l'interesse dell'allora DT del Torino Petrachi. Acquah rimase in granata per tre stagioni, dal 2015 al 2018, con un totale di 78 presenze e sei reti tra Coppa Italia e campionato, memorabile il suo gol nel pareggio per 2-2 contro l'Inter nel 2017, subito dopo il rientro da un infortunio. Il ghanese era diventato una certezza nelle rotazioni dell'allora tecnico Mihajlović, che lo utilizzò come mezz'ala destra di centrocampo. Nel 2018, però, il cambio di allenatore penalizzò Acquah, il quale non venne più confermato, e nell'estate dello stesso anno venne venduto a titolo definito all'Empoli per un milione di euro. In Toscana il mediano rimase per una sola stagione, per poi iniziare il suo lungo viaggio per l'Oriente. Acquah ha poi avuto una carriera da giramondo, oltre che da calciatore. Dopo l'addio alla Serie A, l'ex centrocampista del Toro ha preso la via dell'Oriente, continuando a trasferirsi da un club asiatico all'altro, fino al Chitwan di Bharatpur in Nepal.