Alessandro Rosina: un passato granata e una traversa che trema

Nato a Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza il 31 gennaio 1984, l'ex numero 10 granata compie quest'oggi 39 anni

Alessandro Rosina compie 39 anni quest'oggi: il giocatore ha avuto un importante passato nel Torino, squadra nella quale è riuscito a più riprese a dimostrare di avere un mancino più che educato ed una buona tecnica. La sua esperienza in granata è durata 4 anni, con 143 presenze all'attivo e 34 reti con la maglia del Toro.

Ci sarebbero molti momenti e molti modi per ricordare questo giocatore, che dopo il Torino ha vestito molte maglie - tra cui quella dello Zenit, quella del Bari, del Siena, del Catania, del Cesena - ma forse il momento chiave dell'esperienza granata di Rosina fu nel derby del 26 febbraio 2008, in cui Matteo Sereni (portiere granata) si rese protagonista, ma fu proprio il numero 10 dell'epoca ad avere l'occasione più ghiotta, su calcio di punizione colpì una traversa che ancora oggi trema e che molti tifosi granata non avranno scordato.