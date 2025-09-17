“Alla Juve Mai – Vita granata di Natalino Fossati”, il nuovo libro di Vada e Barberis

Nelle scorse settimane è stato pubblicato “Alla Juve Mai - Vita granata di Natalino Fossati” il nuovo libro di Andrea Ricca Barberis e Silvia Vada con prefazione di Marco Rizzo. Edito e venduto da Amazon, il libro narra la storia romanzata del giovane calciatore alessandrino Natalino Fossati che alla fine del secondo dopoguerra desidera diventare un giocatore professionista della propria squadra del cuore, il Torino. Natalino mostra le sue qualità nel cortile salesiano del Don Bosco nella campagna mandrogna dove è cresciuto anche Gianni Rivera, poi come lui all'Alessandria. La Juventus lo nota e lo vuole ma lui desidera solo essere un calciatore del Torino. Scrive una lettera alla società granata che lo inserisce nella giovanile soffiandolo così alla rivale bianconera. Il benvenuto di Enzo Bearzot al Filadelfia. La sofferenza per un incidente con la paura di non riprendersi e la Juventus che lo tenta di nuovo. L'arrivo in prima squadra, il prestito per un anno al Genoa con l'esordio in Serie A. La profonda amicizia con Gigi Meroni e la sua prima rete chiaramente alla Juve nella partita in cui marcava Omar Sivori. Il rientro al Torino di Nereo Rocco. Gli anni del tremendismo granata. Il rapporto con il capitano Giorgio Ferrini. Le inutili lusinghe del presidente bianconero Giampiero Boniperti. Alla fine neppure l'inaspettata e amara cessione alla Sampdoria farà venire meno il suo amore per la squadra granata che perdura ancora oggi.