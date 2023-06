Alluvione Emilia-Romagna, la raccolta solidale di Osservatorio Granata: le info

La redazione di Osservatorio Granata, trasmissione web dedicata al Torino, si è attivata in sostegno della popolazione dell'Emilia Romagna in seguito all'alluvione avvenuta un mese fa. Da qui è nata un'iniziativa solidale, volta alla raccolta di alcuni beni da consegnare alla popolazione alluvionata. In particolare comunica Osservatorio Granata: "Siamo alla ricerca di cibo (non fresco), materiale igienico-sanitario, materiale per pulizie, prodotti disinfettanti e antizanzare, materiale di lavoro, materiale didattico e giocattoli". Chi volesse partecipare alla raccolta potrà portare i materiali da donare in centri di raccolta itineranti che verranno preposti in alcune aree del torinese. I beni verranno consegnati ai comuni maggiormente in difficoltà in Emilia Romagna in accordo con gli enti preposti per l'emergenza. Per maggiori dettagli in merito all'iniziativa contattare l'indirizzo email cuoritoro1906@gmail.com o il numero + 39 351 843 56 90.