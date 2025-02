Andreaw Gravillon compie 27 anni: tanti auguri all’ex difensore granata

Andreaw Gravillon compie 27 anni. Nato l'8 febbraio 1998 a Pointe-à-Pitre in Guadalupa, Gravillon cresce nella squadra locale di Garges-lès-Gonesse. Individuato da un osservatore dell'Inter durante un torneo, entra a far parte delle giovanili nerazzurre nel 2014 e con la Primavera vince Coppa Italia e Campionato. Il 1º luglio 2017, Gravillon viene acquistato dal Benevento e debutta in Serie A contro il Crotone. Il 17 gennaio 2018 viene ceduto al Pescara, dove raccoglie nove presenze fino al termine del campionato di Serie B. Nella stagione successiva riesce a ritagliarsi un posto da titolare, giocando tutte le partite del girone di andata, segnando i suoi primi 2 gol in carriera. Terminato il prestito al Pescara, Gravillon passa in prestito con diritto di riscatto prima al Sassuolo, poi ad Ascoli e Lorient. Acquistato a titolo definitivo nell'estate del 2021 dallo Stade de Reims, il 31 gennaio 2023 Gravillon passa in prestito con diritto di riscatto al Torino, tornando in Italia dopo quasi tre anni. Gioca solo 7 partite di campionato con i piemontesi e a fine stagione torna in Francia. Il 21 luglio 2023 viene ceduto a titolo definitivo ai turchi dell’Adana Demirspor con cui firma un contratto triennale.