Angelo Ogbonna, 18 anni fa l’esordio con la maglia del Torino

Angelo Obinze Ogbonna, difensore italiano classe 1988, l'11 febbraio 2007 fece il suo esordio con la maglia granata. Acquistato per 3 000 euro dal Montecassino nel 2002 e inserito dai granata nel proprio settore giovanile, Ogbonna venne aggregato alla prima squadra durante la stagione 2006-2007 e l'11 febbraio 2007 debutta in Serie A a 18 anni, in un Torino-Reggina terminato con una sconfitta per 1-2 a favore degli ospiti. L'ex difensore granata venne schierato titolare dall'allenatore Alberto Zaccheroni e terminerà la stagione totalizzando 4 presenze in campionato.