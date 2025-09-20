Asllani, la gara con l’Atalanta e l’arma Vlasic: i temi granata sui giornali

I temi trattati sui giornali di oggi

Piero Coletta 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 11:17)

Fino ad una settimana prima del suo arrivo in granata l'idea di Asllani non era stata contemplata. Il Torino si accingeva ad iniziare il campionato con il 4-2-3-1, senza necessità di avere un regista. Poi la gara con il Modena ha messo in evidenza la necessità di giocare con un play davanti alla difesa. Ed ecco Asllani. Il centrocampista albanese si è imposto subito nello scacchiera di Baroni, diventando subito titolare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Inter si è raccontato ai canali social del club piemontese. "Sono voluto venire al Toro perché credo in questo progetto. Mi hanno voluto fortemente, quindi per me è stata una scelta facile. Quelli del mercato sono stati giorni molto stressanti. Ero all’Inter, ho avuto tante offerte. All’inizio ho avuto anche paura di decidere subito di andare via, perché volevo avere un progetto che mi aiutasse. Avevo bisogno di giocare.Mi sono preso tutta la calma del mondo. Nella mia scelta è stato molto importante il pressing del presidente Urbano Cairo, del direttore Davide Vagnati, dell’allenatore Marco Baroni. Ho visto che credevano in me. È il progetto che volevo".

Anche la Stampa si concentra sul giocatore albanese, ricollegandosi però all'importanza della gara contro l'Atalanta del grande ex Ivan Juric. "...la sfida in programma domani contro l’Atalanta di Juric può dare una grossa mano in questo senso. Sarà proprio l’allenatore croato, che a Torino è riuscito a riportare il club nella parte sinistra della classifica ma non a fargli compiere lo scatto chiesto dal patron Cairo, ad inquadrare la forza di un gruppo finora andato sulle montagne russe. E dare un volto più preciso ai nuovi acquisti".

Il Corriere Torino, nella sua edizione odierna, si concentra su Asllani e sul suo arrivo, parlando però anche del possibile undici titolare che Baroni sceglierà per la sfida contro l'Atalanta. Quasi sicuramente non ci sarà ancora Adam Masina, mentre non ci sono dubbi sulla titolarità dell'albanese: "Kristjan Asllani si è presentato ai microfoni del club granata, spiegando le ragioni che lo hanno portato all’ombra della Mole. Il regista albanese va verso la terza maglia consecutiva da titolare domani (ore 15, stadio Olimpico-Grande Torino) contro l’Atalanta. Marco Baroni dovrà con ogni probabilità fare a meno di Adam Masina, alle prese con un affaticamento muscolare: difficile che il difensore possa recuperare in tempo per la sfida contro i bergamaschi".

Oltre all'albanese, a chi si affiderà Baroni per la gara contro l'Atalanta? Il nome è quello di Nikola Vlasic secondo Tuttosport. Il croato si candida ad essere protagonista contro il club orobico e contro il tecnico che ha creduto fortemente nelle in lui. "Domani Juric cercherà di limitare le qualità di Vlasic grazie alla marcatura a uomo (marchio di fabbrica del credo calcistico del tecnico di Spalato) di uno di suoi braccetti di difesa a cui chiederà grande attenzione, perché è consapevole del fatto che il 10 granata ha la possibilità di inventare una giocata decisiva in qualsiasi momento. Lo sa anche Baroni, che non a caso non ha affatto intenzione di rinunciare a lui, ma lo schiererà nel suo tridente off ensivo a prescindere da quello che sarà il modulo scelto: 3-4-3 come a Roma (che al momento appare il più probabile) o 4-3-3 come nelle precedenti due gare. Prima e dopo la partita Juric e Vlasic avranno modo di salutarsi e scambiare qualche parola, perché la stima è reciproca e non a senso unico".