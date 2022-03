Associazione ToroMio, assegnato a Susanna Egri il primo premio “Gian Carlo Bonetto”

La premiazione avverrà domani al caffè Norman alle ore 10:15

IL PREMIO - L’idea dell’associazione ToroMio, che ha incontrato subito il benestare della Famiglia Bonetto, è nata la scorsa estate. Di seguito le parole del presidente dell'Associazione, Guido Regis, a tal proposito: “La nostra Associazione, oltre a perseguire progetti legati alla valorizzazione del patrimonio granata, negli anni ha cercato di rappresentare, anche a livello legislativo, la tifoseria torinista, attraverso una proposta di legge presentata in due audizioni alla Camera dei Deputati e a Palazzo Chigi, tanto da far inserire nel 2019 il tema legato alla partecipazione dei tifosi nelle società di calcio in una legge dello Stato. L’idea di far nascere un premio legato a una figura come quella di Gian Carlo Bonetto ci è sembrata naturale. Se una pura identità granata è sopravvissuta a tante vicissitudini lo si deve anche al variegato mondo dei “tifosi impegnati” come Gian Carlo e ad artiste di fama mondiale come la signora Susanna. Il connubio a mio avviso è perfetto”.