Spegne oggi 48 candeline Gianluca Comotto, ex terzino granata approdato al Torino nel 1997 che, dopo le esperienze all'Ivrea e alla Biellese, ha cominciato un lungo girovagare tra Vicenza, Fiorentina, Reggina, Roma ed Ascoli tornando saltuariamente in granata, ben tre volte. Con la maglia del Torino è arrivato, a spezzoni, a collezionare 152 presenze, condite da otto reti, e ad indossare anche la fascia di capitano nel 2007/2008. Il suo nome è inciso di diritto nella storia granata per via di una rete siglata al minuto '88, che regala i tre punti al Torino, ovvero quella dell'1-0 contro l'Empoli del 3 dicembre 2006, nella partita del centenario della squadra. Un'esperienza indelebile per la tifoseria ma anche per lo stesso terzino, essendo egli oltretutto tifoso granata.

Tanti auguri Gianluca, da parte di tutta la Redazione di Toro News!