Auguri a Luca Fusi, nella storia granata per quel gol decisivo al Real Madrid

Una delle imprese targate Torino: semifinale di ritorno di Coppa Uefa, passivo di 2-1 subito allo stadio Santiago Bernabeu. Il Toro compie la magia, da grande squadra, e ribalta il risultato. 2-0 in casa, e il secondo gol (dopo l'autogol di Rocha) lo firma un centrocampista di nome Luca Fusi. La squadra granata andrà in finale, dove l'Ajax avrà la meglio nel doppio confronto.