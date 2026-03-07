Auguri a Luca Fusi, nella storia granata per quel gol decisivo al Real Madrid

Una delle imprese targate Torino: semifinale di ritorno di Coppa Uefa, passivo di 2-1 subito allo stadio Santiago Bernabeu. Il Toro compie la magia, da grande squadra, e ribalta il risultato. 2-0 in casa, e il secondo gol (dopo l'autogol di Rocha) lo firma un centrocampista di nome Luca Fusi. La squadra granata andrà in finale, dove l'Ajax avrà la meglio nel doppio confronto.
Figurine / L'ex centrocampista granata, protagonista nel Toro degli anni '90, compie oggi 63 anni
Luca Fusi compie oggi 63 anni, ed è ancora dipinto nei tifosi granata quel gol, passato alla storia: per il centrocampista, oltre a quella rete leggendaria (l'unica, peraltro), ha vestito la maglia del Torino per quattro anni consecutivi - dal 1990 al 1994 - vincendo una Coppa Italia nelle sue 119 presenze con il Toro.
Tanti auguri, Luca!
