Auguri a Lyanco: l’ex giocatore granata compie 29 anni

Tanti auguri a Lyanco Vojnović compie 29 anni. L'ex difensore del Torino è nato l'1 febbraio 1997 a Vitoria in Brasile. Il giocatore brasiliano ha militato quattro anni tra le fila granata ma in due diversi periodi: tra il 2017 e il 2019 e dopo una parentesi in prestito al Bologna dal 2019 al 2021. Nel 2021 ha lasciato il club piemontese per approdare in Premier League al Southampton e attualmente milita in patria all'Atletico Mineiro. Con il Toro Lyanco è sceso in campo in 46 occasioni.