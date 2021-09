Auguri a Rafael Martin Vazquez: l’ex centrocampista granata compie 56 anni

Figurine / Il 25 settembre 1965 nasceva l'ex centrocampista granata Rafael Martin Vazquez

Nasceva 56 anni fa l'ex centrocampista granata Rafael Martin Vazquez. Iniziata la sua carriera nelle giovanili del Castilla, squadra sottostante al RealMadrid, esordisce nei professionisti nel 1983. Continua la sua carriera nel Real Madrid (con il quale vince 6 campionati, 2 Coppe UEFA e 2 Coppe del Re), fin quando non arriva in Italia per giocare nel Torino, dal 1990 al 1992. Durante la sua esperienza in granata conquista anche un trofeo, la Coppa Mitropa1991, nella quale mise la sua firma nel gol che portò al pareggio prima del gol che valse la vittoria. Oltre al trofeo, raggiunge la finale di Europa League, persa poi contro l'Ajax. Dopo una stagione in Francia, torna al Real Madrid, fino ad arrivare poi in Messico, dove termina la sua carriera. La sua esperienza lo ha portato anche a vestire la maglia della nazionale spagnola, partecipando agli Europei 1988 e ai Mondiali 1990. Al termine della sua carriera, continua nel mondo calcistico come allenatore delle giovanili del Real Madrid, e ogni tanto disputa delle partite a fini benefici, nella squadra dei veterani dei Blancos. In granata, ha totalizzato 52 presenze e 2 reti.