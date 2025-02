Massimo Taibi: il primo portiere dell’era Cairo spegne oggi le candeline

Era il 10 settembre 2006, era l'inizio di una nuova era. Il Toro si presentava per la prima volta con lo scudo sul petto: lo stemma ovale era stato cancellato dai tribunali qualche mese prima, tirando una riga anche sulla promozione conquistata con Zaccarelli in panchina. Si ripartiva da lì, da Cairo, dalla Serie B, dal Delle Alpi, dall'Albinoleffe. Il portiere di quella formazione storica era Massimo Taibi, che proprio oggi compie 54 anni: in quel match riuscì a mantenere la porta inviolata, e lo fece più e più volte nel corso di una stagione vissuta da protagonista, che avrebbe condotto lui e tutto il Toro, dopo i playoff, alla conquista della promozione in Serie A. Una rinascita come meglio non la si poteva sognare, e l'onore di averla vissuta in prima persona tra i pali, con la Maratona alle spalle.